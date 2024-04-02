Украина надеется, что правительство Швейцарии сделает больше для наказания российского агрессора.

Швейцария заморозила лишь около 5% российских активов, находящихся в ее юрисдикции. Украина надеется на большее. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью швейцарскому изданию Swissinfo.

По его словам, на текущий момент в Швейцарии заморожено российских активов на 7,5 млрд швейцарских франков (8,2 млрд долларов). Речь идет об активах российских лиц, которые попали под швейцарские санкции. Но это только 5% от всех российских активов в стране, которые оцениваются в 150 млрд швейцарских франков.

"Мы считаем, что Швейцария имеет возможность сделать больше. Такие действия дадут понять, что агрессия неприемлема и что все должны соблюдать правила. Это будет мощным сдерживающим фактором для любой страны, которая соблазнится начать вооруженную агрессию", - заявил Кулеба.

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Министр отметил, что Россия вряд ли добровольно согласится компенсировать убытки, нанесенные войной. Поэтому заблокированные на Западе российские активы, по словам Кулебы, должны пойти на компенсацию этих убытков.

Судьба замороженных активов РФ на Западе

Как писал УНИАН, после начала российского вторжения в Украину на Западе было заморожено российских активов на общую сумму около 300 миллиардов долларов. Большую часть из них составляют ценные бумаги и денежные депозиты.

На Западе уже длительное время пытаются придумать способ использовать эти деньги на помощь Украине. Но так, чтобы не подорвать доверие к европейской финансовой системе. Именно поэтому вместо прямой конфискации замороженных активов предлагается, например, выпустить долговые облигации, гарантиями для которых станут именно замороженные российские деньги.

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