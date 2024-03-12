До сих пор швейцарские власти ограничивались административными расследованиями.

Прокуратура Швейцарии впервые возбудила уголовное дело против частной компании за обход санкций против России. Как пишет Financial Times, это является первым признаком того, что страна готова преследовать бизнес за сотрудничество с Москвой.

О какой именно компании и какой сфере бизнеса идет речь - не уточняется. В швейцарской прокуратуре сказали, что для обхода санкций предприятие задействовало свои дочерние компании за рубежом.

Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии также обратился к прокурору с просьбой возбудить уголовное дело против другой компании по аналогичным причинам, но генеральный прокурор отклонил эту просьбу, постановив, что это не является "делом особой важности".

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"Федеральная прокуратура взяла на себя одно из этих производств и отказалась взять на себя второе", - сообщила пресс-секретарь прокуратуры Линда фон Бург.

Патрик Эберхардт, партнер юридической фирмы Eversheds Sutherland из Женевы сказал, что это решение стало "поворотным моментом" в применении санкций Швейцарией.

"Власти Швейцарии сигнализируют рынку, что они не потерпят обхода [санкций] через дочерние компании в таких местах, как Дубай", - сказал он.

В комментарии FT Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии сообщил, что сейчас расследует "несколько случаев" возможных нарушений санкций иностранными дочерними структурами швейцарских компаний. По данным журналистов, речь идет об около 50 административных производств за возможные нарушения санкций, связанных с Россией. Но эти дела в прокуратуру не передали.

Европейский бизнес нарушает санкции против РФ

Как писал УНИАН, США пригрозили крупнейшему банку Австрии санкциями за ведение бизнеса в России. Американский Минфин пригрозил Raiffeisen Bank отрезать его от финансовой системы США.

Также мы рассказывали, что в Литве нашли компании, которые сознательно помогают России получать подсанкционные товары. По данным литовских спецслужб, некоторые литовские компании экспортируют в Россию оборудование, технологии и другие запрещенные товары.

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