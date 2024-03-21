Некоторые страны "Большой семерки", включая Германию и Францию, выразили предостережения относительно новой идеи.

США поддерживают предложение о выпуске облигаций на 50 миллиардов долларов для Украины за счет замороженных российских активов.

Как пишет Bloomberg, предложение предусматривает объединение 280 миллиардов долларов активов российского центрального банка, которые были иммобилизованы странами G7 и Европейским союзом, в SPV, прибыль от которого пойдет на так называемые облигации свободы.

Более двух третей замороженных российских активов заблокированы в ЕС, где они приносят около 3,6 миллиарда долларов чистой прибыли в год. Выручка от предполагаемого размещения облигаций почти сравняется с 60 миллиардами долларов американской помощи, которая до сих пор застряла в Конгрессе.

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По словам одного из источников, обсуждение находится на ранней стадии и продолжается. Некоторые страны G7, включая Германию и Францию, выразили осторожность по поводу новой идеи. Эта идея может принести гораздо больше, чем 50 миллиардов долларов. Некоторые страны ЕС, в том числе Эстония, призвали союзников быть смелее и конфисковать активы.

Дискуссии об использовании об использовании заблокированных активов РФ

На данный момент лидеры ЕС близки к соглашению об использовании доходов от заблокированных активов для финансирования военных нужд Украины. Согласно планам, представленным на этой неделе, большая часть сверхприбылей, которые в основном хранятся в бельгийской расчетной палате Euroclear, будет переведена в Европейский фонд мира - механизм, используемый в основном для возмещения правительствам военных закупок, предназначенных для Украины, и меньшая часть - в фонд Украины регулярного бюджета ЕС.

Президент Джо Байден заявил союзникам, что хочет добиться прогресса в разработке плана по использованию активов к саммиту G7 в Италии в июне.

Европейский Союз заявил, что изобрел законный способ использования замороженных российских активов, чтобы помочь вооружить Украину. Как пишет The New York Times, это очень важно, поскольку финансирование от США все еще заблокировано, а оборона Украины страдает из-за нехватки вооружения, артиллерийских снарядов и ракет.

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