За минувшие сутки и ночь Украина эвакуировала 160 своих граждан и 9 граждан Молдовы.

Из сектора Газа на этой неделе удалось эвакуировать 203 украинца. Об этом сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

"За минувшие сутки и ночь Украина эвакуировала из Газы еще 160 своих граждан и 9 граждан Молдовы. На этой неделе спасены уже 203 украинских гражданина", - написал глава государства.

Война в Израиле 2023 - эвакуация украинцев

31 октября в Министерстве иностранных дел Украины уточнили данные о погибших украинцах в Израиле и в секторе Газа, который контролируется террористическим движением ХАМАС. В Израиле известно о гибели 21 гражданина Украины, а в секторе Газа - четырех. Один человек считается пропавшим без вести.

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Позже стало известно, что в целом, в настоящее время насчитывается 6 тыс. иностранных граждан, подавших заявки на эвакуацию из сектора Газа. При этом их эвакуация сильно затруднена.

7 ноября стало известно, что эвакуацию из сектора Газа разрешили первой группе украинцев. Речь шла о группе из 101 гражданина Украины.

В Главном управлении разведки показали фото эвакуации первой группы украинцев из сектора Газа.

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