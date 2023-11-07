Вместе с украинцами будет эвакуирован 51 гражданина Молдовы.

Первая группа из 101 гражданина Украины сегодня должна эвакуироваться из сектора Газа.

Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, передает Укринформ. "Первая группа наших граждан получила разрешение на эвакуацию из Газы - 101 человек, и 367, которые мы пригласили, это согласованные на эвакуацию через Израиль", - пояснил Корнийчук. Он добавил, что остальных украинцев обещают эвакуировать завтра.

"Также по нашей просьбе выпускают 51 гражданина Молдовы", - уточнил посол.

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Он добавил, что первая эвакуация украинцев должна начаться уже сегодня.

"Сотрудники посольства Украины уже ожидают на границе с Египтом и Газой. Все скоординировано нормально. В четверг закончим вывозить всех", - выразил надежду Корнийчук.

Украинцы в секторе Газа

В связи с обострением арабо-израильского конфликта, многие украинцы изъявили желание покинуть территорию секора Газа. По приблизительным оценкам, там поживает около 357 украинцев. В основном это женщины и дети.

В целом, в настоящее время насчитывается 6 тыс. иностранных граждан, подавших заявки на эвакуацию из сектора Газа. При этом их эвакуация сильно осложнена.

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