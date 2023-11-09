Из сектора Газа удалось вывезти 43 украинцев и 36 граждан Молдовы.

В Главном управлении разведки показали фото эвакуации первой группы украинцев из сектора Газа. Фотографии опубликованы в телеграм-канале ГУР Минобороны.

Сейчас из сектора Газа удалось вывезти 43 украинцев. Операцию по спасению украинцев по приказу министра обороны Украины осуществляют сотрудники ГУР МО Украины совместно с МИД Украины под общим руководством президента Украины.

Также удалось вывезти 36 граждан Молдовы, все они в безопасности.

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Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, посольства Украины в Израиле и Египте, а также другие причастные украинские ведомства продолжают работу над эвакуацией граждан Украины.

Эвакуация украинцев из Газы

По данным украинских дипломатов, об эвакуации из сектора Газа попросили 367 граждан Украины.

Отмечалось, что с украинцами, оказавшимися на территории сектора Газа, периодически теряется связь, количество желающих эвакуироваться оттуда продолжает расти, но ситуация остается крайне тяжелой, поступают новые тревожные сигналы, что ХАМАС не заинтересован в эвакуации.

Первая группа украинцев смогла уехать из опасной зоны 7 ноября. Их эвакуировали через единственный доступный пункт пропуска с Египтом "Рафах".

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