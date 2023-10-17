Речь идет о возможности открытия коридора в Египет.

На сегодня нет возможности эвакуации украинцев из Сектора Газа, но есть надежда, что этот вопрос будет скоро решен. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

"Это наша самая большая боль и волнение. Все эти дни выезд из Сектора Газа был, по сути, закрыт. Ни мы, ни даже США не могли эвакуировать своих граждан из Сектора Газа. Там есть один выезд на территорию Египта", - сказал Кулеба.

По его словам, над этим вопросом работает МИД, наши спецслужбы, уполномоченный ВР по вопросам прав человека. "Но надо открыть коридор в Египет. Сейчас появились первые обнадеживающие сигналы, что этот коридор заработает и будет выезд", - сказал глава МИД Украины.

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При этом добавил, что они со всеми гражданами на связи и пытаются помочь тем, кто "заперт в Газе". Кулеба сказал, что эвакуация из Израиля происходит и украинцы могут уехать.

Украине в Израиле и Газе

Как известно, в результате нападения ХАМАС на Израиль погибли более 1000 человек, среди которых было 11 граждан Украины.

14 октября из Израиля вылетел первый рейс с украинцами. Известно, что на борту находилось 207 граждан Украины, в том числе более 60 детей. На сегодня уже состоялось несколько рейсов.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что почти 260 украинцев нуждаются в эвакуации из Сектора Газа.

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