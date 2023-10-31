В Израиле известно о гибели 21 украинца, а в Секторе Газа - четырех.

В Министерстве иностранных дел Украины уточнили данные о погибших украинских гражданах в Государстве Израиль и Секторе Газа, который контролируется террористическим движением ХАМАС.

"МИД Украины подтверждает гибель в Израиле 21 украинца. Один человек считается пропавшим без вести. В Секторе Газа - четыре погибших, среди которых трое детей, а также шесть раненых", - сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил в комментарии корреспонденту УНИАН.

Украинцы в Израиле и Секторе Газа - последние новости

Сегодня, 31 октября, Чрезвычайный и Полномочный посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сообщил, что в результате нападения террористов ХАМАС на Израиль 7 октября всего погибло более 1 400 израильтян и граждан других государств. Более 5 тысяч человек ранены. Посол уточнил, что из общего числа погибших известно о 25 гражданах Украины, которые погибли после нападения террористов.

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По его словам, большинство погибших украинцев имели двойное гражданство - Украины и Израиля. Их семьи находились в Израиле. Но поступили обращения по поводу двух погибших украинцев, семьи которых находятся в Украине, о захоронении их тел в Украине.

Отдельно Бродский сказал, что война против террористов ХАМАС не повлияет на предоставление международной военной помощи для Украины от ключевых партнеров - США и стран Европы. Израиль в военном плане-самодостаточная страна, и не нуждается в тех объемах военной помощи, которые необходимы Украине.

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