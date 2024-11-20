Процент людей, которые сделали ставку на то, что ядерный удар будет нанесен до конца года, увеличился после обновления ядерной доктрины РФ.

После обновления ядерной доктрины России в мире выросла обеспокоенность тем, что одна из стран мира может нанести такой удар по своему врагу. На платформе Polymarket появилась возможность сделать ставку на то, будет ли нанесен ядерный удар до конца 2024 года.

В предложении указано, если ядерное оружие будет применено в любой точке мира в период с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года, то ставка "Да" выиграет.

Длительное время процент людей, которые сделали ставку на то, что ядерный удар будет нанесен до конца года, оставался довольно низким. После того как Путин утвердил новую ядерную доктрину, люди стали чаще делать ставку на то, что это возможно (в среднем около 15%).

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По состоянию на 20 ноября 17:50 по киевскому времени 9% людей считают, что одна из стран мира может нанести ядерный удар до конца 2024 года. Остальные уверены в том, что этого не произойдет.

Угрозы ядерных ударов от России - последние новости

В The Telegraph заявили, что обновление ядерной доктрині РФ не несет прямого вреда для Москвы, но вредит президенту США Джо Байдену. Татьяна Становая, старший научный сотрудник Евразийского центра Carnegie Russia, считает, что обновлением ядерной доктрины Кремль усилил аргументы республиканца Дональда Трампа о необходимости прямого диалога с российским диктатором Владимиром Путиным.

Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний отметил, что риск применения ядерного оружия Россией будет расти при освобождении Крыма. Тем не менее он подчеркнул, что обновление ядерной доктрины РФ - это очередная "пугалка" Путина.

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