Путин просто подписал бумажку, что принесло ему много пользы без каких-либо вредных последствий для России.

Ядерные угрозы Москвы являются довольно тонкой игрой, которая не несет прямого вреда для России, но вредит Джо Байдену и играет на руку Дональду Трампу. Об этом пишет британская The Telegraph.

Автор публикации отмечает, что обновление российской ядерной доктрины имеет много преимуществ для Кремля: это попадает в заголовки, выглядит пугающе и, если повезет, заставит американцев дважды подумать о поставках ракет Украине.

Это также добавляет аргументов критикам Байдена, которые обвиняют его в эскалации войны. Вместе с тем это усиливает позицию новоизбранного президента Дональда Трампа, который декларирует желание как можно скорее закончить войну.

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Зато для самой России изменение ядерной доктрины не создает никаких проблем, ведь это просто подписание внутреннего документа, а не сброс бомбы.

Татьяна Становая, старший научный сотрудник Евразийского центра Carnegie Russia, считает, что обновлением ядерной доктрины Кремль усилил аргументы Трампа о необходимости прямого диалога с Путиным и тем самым повысил шансы на урегулирование войны на российских условиях.

Россия демонстративно обновила ядерную доктрину: последние новости

Как писал УНИАН, на днях Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России. Этим документом Россия позволила себе нанести ядерный удар по Украине при любом удобном случае.

Военный эксперт Михаил Самусь считает, что такими действиями Путин сознательно запугивает Трампа и его команду, чтобы те сами начали давить на Украину, вынуждая ее к уступкам.

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