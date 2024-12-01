По словам Уильяма Муна, отношения между Москвой и Вашингтоном начали портиться из-за расширения НАТО.

Встречи между американскими и российскими военными по ядерному оружию, которые начались в 1990-х годах, были приостановлены Вашингтоном после аннексии Россией украинского Крыма в 2014 году, инспекции по соблюдению условий Договора по нераспространению ядерного оружия были приостановлены с началом пандемии COVID, а затем Россия отказалась их возобновить. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал бывший руководитель программы по ядерной безопасности между США и Россией Уильям Мун.

По его словам, к середине 1990-х годов отношения между Москвой и Вашингтоном начали портиться из-за расширения НАТО на восток и все большего участия Альянса в войне на Балканах.

"Меня глубоко беспокоит то, что после почти 20-ти лет тесного сотрудничества с Министерством обороны России, включая более 75 визитов в Россию, россияне прервали все коммуникации и решили начать неспровоцированную войну-геноцид против Украины", - сказал Мун.

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Он также выразил надежду, что его работа "приведет к дальнейшему снижению ядерной напряженности, хотя Россия выбрала агрессию вместо сотрудничества".

Ядерные угрозы РФ - последние новости

Как сообщал УНИАН, недавно президент Сербии Александар Вучич заверил, что кремлевский правитель Путин без колебаний применит ядерное оружие, если все другие варианты будут исчерпаны. Политик сказал, что угроза ядерного конфликта никогда не была большей, чем сейчас.

В свою очередь авиационный эксперт Анатолий Храпчинский считает, что надо "остудить" наших западных партнеров относительно возможности применения Российской Федерацией ядерного оружия. По его словам, Путину "не дадут это сделать ни Индия, ни Китай, потому что это будет последнее, что он сделает".

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