Эксперт отметил, что у Ту-160 двигатели перестают работать каждые 3 тысячи часов налета.

Во время последнего массированного удара по Украине россияне впервые за долгое время подняли в воздух сверхзвуковые бомбардировщики Ту-160. Это может указывать на дефицит носителей крылатых ракет у врага, заявил авиационный эксперт Константин Криволап в комментарии РБК-Украина.

Он напомнил, что во время массированного удара по Украине 17 ноября оккупанты поднимали в воздух Ту-95 и Ту-160. Криволап добавил, что у Ту-160 двигатели перестают работать каждые 3 тысячи часов налета.

"У них 13 единиц осталось Ту-160, они могут взять шесть ракет. А Ту-95 видимо уже совсем в плохом состоянии", - подчеркнул он.

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Криволап также отметил, что Ту-95 не рассчитаны на то, чтобы нести что-то, кроме топлива из-за силовой схемы крыла. Тем не менее на них навешывают по 6 тонн с каждой стороны.

Он заявил, что оккупанты пытались атаковать Одессу четырьмя крылатыми ракетами Х-22, но украинские войны смогли их сбить. По его словам, это говорит о возможности защитить город от атак врага.

Также враг запустил сразу восемь "Кинжалов" из МиГ-31К. Защитники сбили семь из них, подчеркнул Криволап:

"Это говорит о том, что судя по всему наши партнеры нам, наверное, передали, очень осторожно говорю, Patriot".

Ту-160 - что известно

Ту-160 является межконтинентальным сверхзвуковым стратегическим бомбардировщиком, который был разработан в 1970-х годах. Он может нести шесть ракет одновременно. Эксперты отмечают, что самолет имеет высокую радиолокационная заметность.

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский также заявлял, что во время массированного удара по Украине 17 ноября россияне поднимали в воздух Ту-160. По его словам, враг тогда применил почти все виды ракетного вооружения, которые у него есть.

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