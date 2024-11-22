По его словам, каждый следующий шаг в войне ведет к ядерному конфликту.

Президент Сербии Александар Вучич уверяет, что кремлевский правитель Путин без колебаний применит ядерное оружие, если все другие варианты будут исчерпаны.

Как пишет сербская газета Blic, в обращении к нации политик сказал, что угроза ядерного конфликта никогда не была большей, чем сейчас. Также он назвал политику Сербии в отношении полномасштабной войны в Украине самой серьезной и ответственной.

"Важно, чтобы мы говорили о мире, о перемирии, потому что это ведет нас только к мировой катастрофе. Если есть 10 шагов к катастрофе - мы уже преодолели 9. Сегодня Брянскую область обстреляли ракетами, удары российскими боеприпасами будут продолжаться. Каждый следующий шаг ведет нас к ядерному конфликту", - сказал Вучич.

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Также сербский президент заявил, что Запад ошибается, думая, что Путин блефует относительно возможности ядерного удара. Он говорит, что кремлевского правителя "мало кто знает, как он":

"О нем говорят, что он угрожает "пустым ружьем". Если безопасность Москвы и ее войск будет под угрозой, если выхода нет, я вам заранее говорю, он не будет колебаться ни часа".

Ядерные угрозы Путина

Как известно, Кремль систематически использовал угрозы применить ядерное оружие, когда хотел помешать западным партнерам Украины согласовать предоставление ей различных систем вооружения.

На этой неделе ВСУ получили разрешение бить по территории РФ западным вооружением, а 19 ноября Путин подписал указ, который меняет условия нанесения ядерного удара по другим странам.

Уже сегодня оккупанты обстреляли Днепр межконтитентальной баллистической ракетой. Путин заявил, что такие удары продолжатся, а также могут быть нанесены по объектам партнеров Украины.

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