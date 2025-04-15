Иран утверждает, что запасы, накопленные за последние четыре года, должны оставаться в стране.

Соединенные Штаты Америки предлагали Ирану передать его запасы обогащенного урана другим странам – к примеру, России. Это предложение Иран, как ожидается, отклонит.

Как пишет The Guardian, такой призыв со стороны Вашингтона является частью американской политики, направленной на сворачивание ядерной программы Тегерана. Штаты стремятся не допустить создания ядерного оружия этой страной.

Отмечается, что непрямые переговоры между главой МИД Ирана Аббасом Арагчи и специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом состоялись 12 апреля. И вопрос иранских запасов обогащенного урана является одной из основных преград на пути к будущей ядерной сделке между Вашингтоном и Тегераном.

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Иран утверждает, что запасы, накопленные за последние четыре года, должны оставаться в стране, под строгим наблюдением Международного агентства по атомной энергии ООН. Там считают их предохранителем или своеобразной страховкой на случай, если будущая администрация США снова выйдет из ядерной сделки, как было во время первого президентского срока Трампа.

Поэтому в Тегеране говорят, что если запасы будут вывезены из Ирана и США снова выйдут из соглашения, стране придется начинать с нуля обогащать уран до более высокого уровня чистоты.

Ядерные переговоры Ирана и США

Соединенные Штаты Америки пытаются заставить Иран отказаться от планов по созданию ядерного оружия. В частности, Дональд Трамп угрожал военными действиями и установил жесткие сроки на заключение нового соглашения.

На днях стартовали непрямые переговоры между Ираном и США при посредничестве министра иностранных дел Омана. Каждая делегация находилась в отдельной комнате, а сообщениями представители США и Ирана обменивались через главу МИД Омана.

Американский лидер настаивает, что Иран не может иметь ядерного оружия:

"Иран не может иметь ядерного оружия. И если переговоры не будут успешными, я думаю, что это будет очень плохой день для Ирана", – заявил Трамп.

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