Глава МИД Ирана заявил о достижении "лучшего понимания" с США.

В Риме прошел новый раунд непрямых переговоров между США и Ираном относительно ядерной сделки. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи по итогам объявил о продвижении вперед, сообщает CNN.

Переговоры состоялись через неделю после первого раунда встреч в Омане, который, как и в предыдущий раз теперь выступил посредником между Америкой и Ираном.

Американскую делегацию возглавил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, а иранскую - глава МИД Аббас Арагчи. Последний заявил, что непрямые переговоры прошли в позитивном ключе. Они длились около четырех часов.

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"Могу сказать, что есть движение вперед. Мы достигли лучшего понимания и согласия по некоторым принципам и целям на этих римских переговорах", - сообщил Арагчи.

Он добавил, что ядерная сделка 2015 года, из которой вышли США, "больше не устраивает" Иран в том ее виде.

"На данный момент оптимизм может быть оправдан, но только с большой долей осторожности", - добавил он.

Представитель МИД Ирана анонсировал третий раунд переговоров на высоком уровне. Ожидается, что он состоится 26 апреля в Маскате. Технические встречи стартуют за три дня до этого.

Переговоры по ядерной сделки - последние новости

Как писал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп установил жесткие сроки Ирану для заключения соглашения по ядерной программе Тегерана. В противном случае он пригрозил Исламской Республике военными действиями.

Иран и США возобновили переговоры по ядерной сделке на фоне угроз Трампа 12 апреля. Первый раунд состоялся в Омане. Обе делегации находились в разных комнатах и общались через посредников. Основными темами переговоров стала деэскалация региональной напряженности, обмен пленными и ограниченные соглашения об ослаблении санкций в обмен на контроль над ядерной программой Ирана.

Перед вторым раундом Иран назвал главное условие для подписания ядерной сделки. По словам главы иранского МИД Аббаса Аракчи, все зависит от серьезности намерений США и реалистичности требований.

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