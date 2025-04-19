В обмен страна требует немедленного снятия санкций с нефтяного и финансового секторов.

Иран считает, что достижение соглашения по своей ядерной программе с Соединенными Штатами возможно, если Вашингтон "будет реалистичным".

Как сообщает Reuters, такое заявление сделал министр иностранных дел страны Аббас Аракчи в накануне второго раунда переговоров с администрацией президента США Дональда Трампа.

"Если они продемонстрируют серьезность намерений и не будут выдвигать нереалистичных требований, достижение соглашений возможно", - заявил Аракчи в Москве после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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По его словам, Иран отметил серьезность Соединенных Штатов во время первого раунда переговоров по сделке, который состоялся в Омане на прошлой неделе.

По данным Reuters, Тегеран готов пойти на уступки по уровню обогащения урана, но требует, чтобы Вашингтон дал чёткие заверения: в отличие от 2018 года, США не выйдут из соглашения.

Также Иран настаивает на исключении из переговоров темы ракетной программы, а также на отказе от демонтажа центрифуг и от требований полностью прекратить или резко сократить обогащение урана. В обмен страна требует немедленного снятия санкций с нефтяного и финансового секторов.

Важно, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи отправил Аракчи в Москву с письмом президенту Владимиру Путину, чтобы проинформировать Кремль о переговорах. Иранское государственное информационное агентство IRNA сообщило, что Аракчи также посетит Пекин в течение ближайших нескольких дней.

Ядерная сделка между США и Ираном

США пытаются заставить Иран отказаться от планов по созданию ядерного оружия. В частности, Трамп угрожал военными действиями и установил жесткие сроки на заключение нового соглашения.

По информации The Guardian, Соединенные Штаты Америки предлагали Ирану передать его запасы обогащенного урана другим странам - к примеру, России. Это предложение Иран, как ожидается, отклонит.

Непрямые переговоры между главой МИД Ирана Аббасом Арагчи и специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом состоялись 12 апреля.

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