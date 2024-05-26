Произошло это во время выступления экс-президента США перед либертарианцами.

Кандидата в президенты Дональда Трампа освистали и высмеяли на Либертарианском национальном съезде в субботу вечером. Такая ситуация очень отличается от похвалы, которую он получает на митингах от своих сторонников, пишет NDTV World.

Либералы обвиняют Трампа в поспешном создании вакцины против коронавируса, когда он был президентом, а также в том, что он не сделал больше, чтобы остановить ограничения общественного здравоохранения в отношении невакцинированных во время пандемии.

Во время того, как экс-президент США выходил на сцену в Вашингтоне, прозвучали громкие возгласы и насмешки. Меньшая часть толпы, сторонники Трампа, приветствовали его. Перед его появлением один из членов Либертарианской партии выкрикнул: "Дональд Трамп должен был бы получить пулю!"

В то же время кампания Трампа не сразу ответила на просьбу прокомментировать такой инцидент.

В издании добавили, что Трамп, который был президентом в 2017-2021 годах, упомянул о 88 уголовных обвинений, которые ему предъявили в рамках четырех федеральных и штатных судебных процессов.

"Если я не был либертарианцем, я им стал", - отметил он.

Также Трамп осудил администрацию президента Джо Байдена и его коллег за "подъем левого фашизма".

"Мы не должны бороться друг с другом", - призвал он во время выступления.

Политик попросил либертарианцев сотрудничать с ним, чтобы победить Байдена. После чего люди начали выкрикивать, хотя подавляющее большинство толпы было категорически против Байдена и его администрации.

В то же время организаторы Либертарианской партии заявили, что Байдена тоже пригласили выступить на съезде, однако он отказался.

"Либертарианская партия может многое изменить. Если мы объединимся, нас не остановить", - отметил Трамп под аплодисменты и насмешки.

По его словам, он является "либертарианцем, даже не пытаясь им быть", поэтому партия должна поддержать его, после чего люди снова начали аплодировать и смеяться над Трампом.

"Не сдержавшись, Трамп пошутил над толпой, заявив, что если они не поддержат его, он и в дальнейшем будет получать лишь крошечную долю поддержки избирателей на национальных выборах. Он пообещал, что в случае победы на выборах назначит либертарианца в свой кабинет министров, что было встречено возгласами "дерьмо собачье!"", - добавили журналисты.

Выборы в США - последние новости

Как писал УНИАН, вице-президент США Камала Харрис становится все более популярной среди американских сторонников Демократической партии в "колеблющихся штатах", и это нейтрализует нападки республиканцев на возраст Джо Байдена. Таким образом у нынешнего президента появилась серьезная конкурентка.

Также сообщалось, что Дональд Трамп согласился на дебаты с Байденом, которые состоятся 27 июня. Это решение было принято после того, как Байден заявил, что "получил и принял приглашение" от сети.

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