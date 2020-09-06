Количество жертв может возрасти / фото Bdnews 24
В городе Нараянгандж на востоке Бангладеша в мечети прогремел взрыв, в результате которого, как минимум 17 человек погибли.
Читайте такжеКоличество жертв взрыва в Бейруте увеличилось до 220 человекОб этом сообщает телеканал Аljazeera.
Среди жертв взрыва – семилетний мальчик, умерший в больнице.
Журналисты не исключают, что число погибших может увеличиться, так как в больницах в критическом состоянии с ожогами до 90% поверхности находятся 37 человек.
Причина взрыва
По предварительной версии, в мечети взорвались шесть кондиционеров. В результате чего более 50 человек получили ожоги и ранения.
Причиной взрыва называют скопление газа после утечки из трубопровода.
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