Среди жертв взрыва есть семилетний мальчик.

В городе Нараянгандж на востоке Бангладеша в мечети прогремел взрыв, в результате которого, как минимум 17 человек погибли.

Читайте такжеКоличество жертв взрыва в Бейруте увеличилось до 220 человекОб этом сообщает телеканал Аljazeera.

Среди жертв взрыва – семилетний мальчик, умерший в больнице.

Журналисты не исключают, что число погибших может увеличиться, так как в больницах в критическом состоянии с ожогами до 90% поверхности находятся 37 человек.

Причина взрыва

По предварительной версии, в мечети взорвались шесть кондиционеров. В результате чего более 50 человек получили ожоги и ранения.

Причиной взрыва называют скопление газа после утечки из трубопровода.

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Автор: Катерина Шварц