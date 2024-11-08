В организации опасаются, что США могут уменьшить ее финансирование.

Организация Объединенных Наций испытывает ощущение "дежавю и некоторой тревоги" из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом заявил высокопоставленный дипломат из Азии для Reuters.

В частности ООН готовится к возвращению Трампа и сокращению американского финансирования, а также взаимодействия с мировыми организациями, которое, скорее всего, произойдет во время его второго президентского срока.

"Существует также определенная надежда на то, что администрация Трампа будет сотрудничать с ООН в некоторых сферах, даже если ей придется отказаться от финансирования некоторых досье. В конце концов, что может быть большей и лучшей глобальной сценой, чем Организация Объединенных Наций?", - подчеркнул дипломат на условиях анонимности.

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В Reuters напомнили, что Трамп дал мало конкретики относительно внешней политики на свой второй срок, однако сторонники считают, что сила его личности и подход "мир через силу" способны подчинить иностранных лидеров своей воле. В частности он пообещал закончить войну в Украине и оказать поддержку Израилю в конфликтах с ХАМАС и Хезболлой в Газе и на юге Ливана.

"Среди главных опасений в ООН - не решат ли Соединенные Штаты уменьшить финансирование всемирной организации и выйти из ключевых многонациональных институтов и соглашений, включая Всемирную организацию здравоохранения и Парижское климатическое соглашение. Финансирование США вызывает непосредственное беспокойство. Вашингтон является крупнейшим донором ООН (второе место занимает Китай), на долю которого приходится 22% основного бюджета ООН и 27% бюджета миротворческих операций", - добавляют в материале.

Выборы в США - последние новости

Ранее издание The New York Times написало, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США станет испытанием для Европы. В частности, в издании отмечают, что Трамп не раз упрекал НАТО, что некоторые страны тратят на оборону очень мало. Также он заявлял, что Европа должна активнее участвовать в поддержке Украины.

В то же время президент Финляндии Александр Стубб считает, что после победы Трампа на выборах в США наступит "новый этап мирных переговоров" относительно войны РФ против Украины. По его мнению, Трамп встретится как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с российским диктатором Владимиром Путиным.

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