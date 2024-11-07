Александр Стубб считает, что Трамп может встретиться, как с Зеленским, так и с Путиным, чтобы обсудить завершение войны в Украине.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что после победы Дональда Трампа на выборах в США наступит "новый этап мирных переговоров" относительно войны РФ против Украины, пишет Yle.

Он считает, что Трамп встретится как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Я уверен, что сейчас наступит новый этап мирных переговоров", - подчеркнул Стубб.

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По словам политика, США и Европа должны продолжить находить решения международных проблем, в том числе и относительно войны России против Украины. По мнению президента Финляндии, целью Трампа является также мир в Украине.

Кроме того, Стубб прокомментировал заявление новоизбранного президента США, который уверял, что завершит войну за сутки. Он отметил, что сначала нужно дождаться конкретного плана от новой администрации США. Лидер Финляндии считает, что этот план должен уважать суверенитет Украины.

"Посмотрим, какую модель мира представит администрация Трампа", - добавил Стубб.

Победа Трампа на выборах в США - как это повлияет на Украину

Ранее экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Дональд Трамп угрожал Путину ударить по Москве и обещал как можно быстрее закончить войну в Украине. Однако, по словам политика, не все заявления республиканца будут соответствовать действительности. В то же время Кулеба объяснил, как победа Трампа повлияет на российского диктатора.

В то же время издание The Spectator написало, что победа Трампа на выборах может ознаменовать конец войны в Украине, однако, скорее всего, это произойдет на условиях, которые позволят Путину сохранить контроль над значительной частью территорий, которые были оккупированы во время полномасштабной войны.

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