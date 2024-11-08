В частности журналист Sky News вспомнил о плане завершения войны в Украине, которые предлагал Трамп вместе со своим новоизбранным вице-президентом.

Друзья и враги США вынуждены быстро приспособиться после победы Дональда Трампа на президентских выборах. В частности они работают сверхурочно, чтобы привыкнуть к новой реальности. Об этом пишет журналист Доминик Вагхорн для Sky News.

"Союзники делают вид, что все в порядке, но в основном предпочли бы, чтобы победу одержала Харрис и продолжила свою деятельность. Они будут разочарованы избранием человека, который пообещал свести на нет прогресс, достигнутый ими с Америкой в таких глобально важных вопросах, как изменение климата, и будут обеспокоены", - подчеркнул обозреватель.

По его словам, в мире также будет присутствовать беспокойство, ведь во время своего первого срока Дональд Трамп показал пренебрежительное отношение к послевоенному мировому порядку, который построили и возглавляют США, а также столпы западного альянса.

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"Этот порядок десятилетиями гарантировал доминирование США в мире, но Трамп, похоже, относится к его институтам с подозрением. Он утверждает, что они обворовывают Америку, в частности, НАТО. Ближайший к США сосед, который, скорее всего, пострадает, - Мексика. Ей сейчас угрожают обещанные Трампом колебания тарифов, массовые депортации иммигрантов и военные вторжения США против наркокартелей", - считает Вагхорн.

Что касается Украины, то Дональд Трамп, как и его новоизбранный вице-президент Джей Ди Вэнс заявляли о прекращении войны в Украине на условиях, которые совпадают с условиями Москвы, отметил эксперт.

"России будет разрешено сохранить большую часть территории, которую она захватила грубой силой, а членство Украины в НАТО будет отложено на десятилетия. Это удовлетворит Владимира Путина. Сегодня он в восторженных тонах говорил о мужестве и стойкости Трампа и о том, как над ним издевались во время его первого срока пребывания в должности", - добавил обозреватель.

В то же время журналист отметил, что неизвестно, насколько далеко можно предсказать влияние президентства Трампа за рубежом, поскольку во время своего первого срока он обещал построить пограничную стену за счет Мексики, принести мир на Ближний Восток и обуздать Северную Корею, однако ничего из этого так и не произошло.

"То, что кажется определенным, является неопределенностью. В кино продолжения могут быть скучными и предсказуемыми. Трамп II может быть чем угодно, но не таким", - подытожил Вагхорн.

Выборы в США - последние новости

В то же время издание The New York Times написало, что второй срок президентства Дональда Трампа станет испытанием для Европы. В издании подчеркнули, что правительства Франции и Германии сейчас ослаблены из-за внутриполитических проблем, поэтому сильный европейский ответ может быть сложно сформировать.

Также сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин публично поздравил Дональда Трампа с победой на выборах. По его словам, Россия будет работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ.

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