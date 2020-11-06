Первая в истории конгрессменка-украинка Виктория Спарц построила карьеру политика, акцентируя на своем происхождении.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеЕвросоюз ввел персональные санкции против Лукашенко и его окружения
Женщина родилась в Черниговской области, однако 20 лет назад выехала в США – после получения высшего образования.
«Я была молода, искала новых горизонтов и с одним чемоданом приехала в эту страну в поисках своей американской мечты», – рассказала журналистам женщина.
Политикой Виктория занялась три года назад, до этого работала в университете Индианы. Первой ступенью был сенат штата Индиана, а в этом году она баллотировалась в Конгресс в Вашингтоне.
По словам журналистов, свою карьеру украинка построила на собственном происхождении. В предвыборной кампании политик замечала, что как никто другой знает о преступлениях Советского Союза, а ее семья пострадала от "красного террора", в том числе и голодомора Сталина.
Виктория Спарц шла на выборы от Республиканской партии.
Выборы в США: что известно
- Грета Тунберг потроллила Трампа в Twitter его же словами
- Глава Пентагона Эспер подготовил документы для отставки-СМИ
- Секретная служба усиливает охрану Байдена
- Трамп готовится ко второму сроку президентства досрочно – СМИ
- Байден обошел Трампа в ключевом для победы на выборах штате Пенсильвания-СМИ
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram