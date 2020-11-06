Виктория Спарц шла на выборы от Республиканской партии.

Первая в истории конгрессменка-украинка Виктория Спарц построила карьеру политика, акцентируя на своем происхождении.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Женщина родилась в Черниговской области, однако 20 лет назад выехала в США – после получения высшего образования.

«Я была молода, искала новых горизонтов и с одним чемоданом приехала в эту страну в поисках своей американской мечты», – рассказала журналистам женщина.

Политикой Виктория занялась три года назад, до этого работала в университете Индианы. Первой ступенью был сенат штата Индиана, а в этом году она баллотировалась в Конгресс в Вашингтоне.

По словам журналистов, свою карьеру украинка построила на собственном происхождении. В предвыборной кампании политик замечала, что как никто другой знает о преступлениях Советского Союза, а ее семья пострадала от "красного террора", в том числе и голодомора Сталина.

Виктория Спарц шла на выборы от Республиканской партии.

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Автор: УНИАН