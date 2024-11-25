Опросы перед выборами не предвещали такого успеха антизападного кандидата.

Почти неизвестный за пределами Румынии ультраправый критик НАТО Калин Георгеску победил в первом туре президентских выборов в этой стране. Если он выиграет и второй тур, это нанесет мощный удар по западной поддержке Украины, пишет Sky News.

По результатам подсчета 99,9% голосов Георгеску получил 22,9%, тогда как правоцентристка Елена Ласкони была второй с 19,16%. Отрыв не слишком большой, поэтому все решится во втором туре, где сойдутся эти двое. Однако показательно, что по опросам накануне выборов Георгеску получал лишь около 5% голосов.

"Никогда за 34 года нашей демократии мы не видели такого всплеска по сравнению с опросами", - сказал политический обозреватель Раду Магдин о результатах второго тура.

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Георгеску неоднократно предлагал прекратить поддержку Украины и ставил под сомнение членство самой Румынии в НАТО, утверждая, что военный альянс не защитит ее в случае нападения. Ранее он называл Владимира Путина одним из немногих "настоящих лидеров" в мире и выразил свое восхищение премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Румынская помощь Украине

Как писал УНИАН, Румыния до сих пор была одним из важных партнеров Украины в войне с РФ. Например, именно в Румынии действует главная в Европе площадка по подготовке украинских пилотов на истребителях F-16.

Также Румыния предоставляла Украине собственное оружие. Одним из самых ценных подарков стал недавно подаренный зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Не менее важно отметить, что Румыния согласилась нарастить транзит украинского зерна через свою территорию, когда Польша, Венгрия и Словакия начали тотальную блокаду украинской границы.

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