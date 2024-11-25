Келин Георгеску набрал почти 23 процента голосов избирателей.

По результатам подсчета более 99,9 процента бюллетеней на выборах президента Румынии в первом туре победу одержал 62-летний праворадикал Келин Георгеску. Об этом сообщает The Times.

По данным издания, Георгеску, который поддерживает режим российского диктатора Владимира Путина и утверждает, что за войной в Украине стоит "империалистический" военно-промышленный комплекс, набрал около 22,9 процента голосов.

В свою очередь прозападные кандидаты, Елена Ласкони и Марчел Чолаку набрали примерно 19 процентов голосов избирателей.

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"Если результат будет подтвержден, это станет значительным отклонением после того, как экзит-полы показали, что Чолаку ... перебюувает на пути к относительно легкой победе", - пишет издание.

СМИ напоминает, что Румыния в последние годы была преданным союзником НАТО, увеличив свой оборонный бюджет почти до 2,5 процента ВВП:

"Если Георгеску выиграет во втором туре выборов 8 декабря, это вызывает значительное беспокойство среди западных партнеров Румынии. Президент имеет значительные полномочия по внешней политике и политике безопасности и утверждения судей".

Выборы в Румынии - последние новости

Как сообщал УНИАН, по данным экзит-полов в первом туре выборов президента Румынии победу одержал действующий премьер-министр страны Марчел Чолаку. По данным экзит-полов, он получил 25% голосов избирателей.

Если по итогам первого тура ни один кандидат не наберет большинства голосов, в Румынии состоится второй тур. Голосование запланировано на 8 декабря.

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