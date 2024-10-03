В начале сентября Румыния приняла решение о передаче Patriot Украине.

Украина получила систему противоракетной обороны Patriot, которую ей подарила Румыния. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, а также подтвердили в Минобороны Румынии.

Так, вечером 2 октября в соцсети X Владимир Зеленский поблагодарил союзников за помощь в усилении ПВО.

"Особая благодарность Румынии за системы Patriot. Вместе мы можем достичь еще большей эффективности - мы можем положить конец российскому террору, совместно уничтожив "Шахеды" и ракеты", - написал президент.

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Сегодня представитель Минобороны Румынии Константин Спину в комментарии "Радио Свобода" также подтвердил, что ЗРК Patriot уже в Украине.

"Мы подтверждаем, что система Patriot прибыла в Украину", - заявил он.

Системы Patriot для Украины

В июне Румыния заявила, что передаст Украине одну из двух действующих систем Patriot при условии, что союзники заменят ее подобной системой противовоздушной обороны. В начале сентября правительство Румынии одобрило передачу Patriot ВСУ.

Также сообщалось, что Нидерланды планируют очень скоро передать Украине три пусковые установки к зенитно-ракетному комплексу Patriot.

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