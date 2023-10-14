Это означает, что через Румынию будет идти до 70% украинского аграрного экспорта.

Румыния вдвое увеличит транзитный коридор для экспорта украинского зерна - с двух до четырех миллионов тонн.

По словам заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы, Румыния утвердила условия украинского импорта зерна. Эта страна поняла, что украинское зерно не представляет угрозы для нее и других европейских стран.

"Во время визита (Зеленского в Румынию – УНИАН) мы обсудили, как вдвое увеличить транзитный коридор в Румынию. С нынешних двух миллионов тонн ежемесячно мы должны увеличить до четырех миллионов тонн этот транзит", - сказал он в эфире телемарафона.

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Жовква пояснил, что это означает, что через Румынию будет идти до 70% украинского аграрного экспорта, если брать все соседние страны. Это означает, что тандем Украины и Румынии будет вносить существенный вклад в мировую продовольственную безопасность.

"Румыния спокойно, не декларируя никаких заявлений становится экспортером украинского зерна и становится настоящим стратегическим партнером Украины", - сказал заместитель председателя ОП.

Он также подчеркнул, что Румыния будет предоставлять аэродромы для тренировки украинских пилотов на современных самолетах, что крайне важно.

Румыния открывает границы

13 октября стало известно о том, что Румыния позволит импорт зерна из Украины при определенных условиях. Власти Румынии утвердили постановление, регламентирующее импорт четырех видов агропродукции из Украины. Согласно утвержденной процедуре, будет разрешен импорт пшеницы, кукурузы, подсолнечника и сои из Украины, но только на основании лицензии, полученной от Министерства сельского хозяйства Румынии.

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