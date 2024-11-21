В учебном центре сначала обучались только румынские пилоты, а теперь и украинские.

Нидерланды передали последние два из 18 обещанных истребителей F-16 учебному центру в Румынии, где украинские пилоты и наземный персонал обучаются летать. Об этом пишет Sky News.

Издание отметило, что Нидерланды были одной из движущих сил международной коалиции по поставке Украине F-16 для усиления ее противовоздушной обороны против российского вторжения.

"Однако задержки Запада в формировании такого соглашения, длительность обучения пилотов и ограниченное количество поставляемых самолетов неизбежно ограничили их влияние", - сказано в статье.

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Как отмечается, в учебном центре сначала обучались только румынские пилоты, а теперь обучаются и украинские.

Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил, что страна поставила Киеву первую партию истребителей F-16 из 24 обещанных, остальные будут направлены в ближайшие месяцы. В октябре правительство Румынии одобрило постановление о финансировании подготовки украинского персонала в учебном центре для пилотов самолетов F-16 на базе ВВС в Фетешть.

Истребители F-16 для Украины - последние новости

Украина уже получила от Дании шесть самолетов F-16, но всего в нашу страну должно поступить 19 истребителей. Об этом сказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Она отметила, что нет никаких изменений в планах Дании по передаче Украине определенного количества истребителей F-16.

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