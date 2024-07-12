Путь к членству Украины в Альянсе может быть заблокирован, если президентом США станет Дональд Трамп.

На этой неделе лидеры НАТО собрались на саммите в Вашингтоне, чтобы преодолеть большой разрыв в своей стратегии в отношении Украины – между принципом, что Украина может свободно присоединиться к Альянсу без вето со стороны России, и реальностью – что мало кто готов принять ее в блок, пока она находится в состоянии войны.

Как пишет The Economist, преодоление пропасти оказалось невозможным, поэтому НАТО удовлетворилось меньшими обязательствами по предоставлению оружия, денег и тренировок, а также многими теплыми словами в адрес Украины. Особенно выделялась искаженная метафора: союзники построили "мост" к членству в НАТО. Это был "прочный, надежный, хорошо освещенный" мост, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, добавив, что этот мост был "коротким". В своем коммюнике союзники также заявили, что прогресс Украины на пути в НАТО является "необратимым".

Но дипломатические заявления не могут остановить жестокость войны, которая длится уже третий год. Прибыв в Вашингтон на празднование 75-летия НАТО, лидеры стран-членов Альянса были встречены известием о российском ракетном ударе по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля. Определенным "утешением" в краткосрочной перспективе стало оружие для противовоздушной обороны. Союзники объявили, что предоставят еще пять систем средней дальности – четыре ракетные батареи Patriot американского производства и один франко-итальянский зенитно-ракетный комплекс Samp/T. США, Дания и Нидерланды также заявили о том, что истребители F-16 вскоре должны прибыть в Украину.

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Однако, как отмечает издание, не было никаких признаков того, что Штаты готовы позволить Украине использовать ракеты ATACMS для нанесения ударов по аэродромам в глубине России.

"НАТО пообещало предоставить не менее 40 млрд евро (43 млрд долларов) военной помощи в следующем году – это меньше, чем многолетняя поддержка, за которую выступали некоторые союзники. Около 20 стран подписали долгосрочные двусторонние соглашения с Украиной о предоставлении помощи в сфере безопасности. На саммите также было решено передать часть работы по координации поставок вооружений и тренировок для Украины от Пентагона в новую штаб-квартиру НАТО", – говорится в материале.

При этом лидеры НАТО изо всех сил пытались заверить, что вся помощь, которую они оказывают Украине, не "делает НАТО стороной конфликта".

Будущее Украины в НАТО

Обещания НАТО относительно будущего Украины были ослаблены оговорками – например, требованием продолжать "демократические, экономические и безопасностные реформы". Кроме того, Украина будет приглашена к вступлению в НАТО лишь "с согласия союзников и при выполнении условий".

Президент США Джо Байден был настроен скептически. В начале этого года он заявил, что выступает против "натоизации Украины". В своей вступительной речи на саммите он вообще не упомянул о членстве Украины.

"Учитывая политическую слабость господина Байдена дома, все знают, что путь Украины к членству в ЕС слишком "обратимый", если Дональд Трамп вернется в Белый дом. Кандидат от республиканцев критиковал помощь Украине. Более того, если Трамп серьезно относится к своим угрозам не защищать союзников, которые не тратят достаточно средств на оборону, для Украины может не остаться Альянса, к которому она могла бы присоединиться", – пишет издание.

Членство Украины в НАТО: последние новости

Пророссийский премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что вступление Украины в НАТО станет "гарантией Третьей мировой войны". По его словам, он поручил представителям Словакии на саммите повторить, что Украина может вступить в НАТО только в том случае, если она будет соответствовать всем критериям членства, и после того, как все страны-члены альянса подпишут соглашение.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что членство Украины в НАТО не является возможным из-за риска прямого конфликта с Россией. Глава венгерского МИД подчеркнул, что Венгрия согласилась на декларацию саммита НАТО только при условии, что решение о будущем членстве Украины должно быть принято всеми государствами-членами Альянса единогласно.

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