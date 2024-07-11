Дружественный Москве премьер-министр Фицо выступил с грозным предупреждением после того, как западный альянс заявил, что траектория членства Украины "необратима".

Вступление Украины в НАТО спровоцирует глобальный мировой конфликт, заявил в четверг премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

"Я понимаю желания Украины, это суверенная страна, но членство Украины в НАТО - это всего лишь гарантия Третьей мировой войны", - заявил Фицо в видео на Facebook.

Фицо добавил, что он поручил представителям Словакии на саммите повторить, что Украина может вступить в НАТО только в том случае, если она будет соответствовать всем критериям членства, и после того, как все страны-члены альянса подпишут соглашение.

Комментарии прозвучали всего через несколько часов после того, как делегация Словакии на саммите НАТО в Вашингтоне поддержала общую позицию о том, что Украина находится на "необратимом пути" к вступлению в альянс.

Война в Украине - позиция Фицо

Словакия является членом НАТО с 2004 года. Фицо, который находится на своем четвертом сроке на посту премьер-министра страны с 2006 года, пообещал прекратить военную помощь Украине и заявил ранее, что в столице страны Киеве "нет войны".

Он также сказал, что ему "очень хотелось бы присоединиться" к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в его поездке в Москву на прошлой неделе с визитом к президенту России Владимиру Путину.

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