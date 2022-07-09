Главе МИД России подготовили прием, который для него понятен, узнал российский социолог.

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров даже не пообедал на встрече глав МИД "Большой двадцатки" (G20), поскольку, по неофициальным данным, ему приготовили неприятный сюрприз.

Российскому министру подготовили прием, который для него понятен, написал в Facebook российский социолог Игорь Эйдман.

"Знаете, почему Лавров сбежал с саммита G20 прямо перед обедом? Ну, понятно, обиделся, что от него все шарахаются, как от зачумленного. Но почему даже не пообедал-то? Говорят, дело вот в чем. Лаврову, как любителю воровского сленга и понятий, приготовили понятный для него прием - особую дырявую посуду и место на коврике под столом, чтобы случайно об него не "зашквариться"…", - поделился эксперт.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров досрочно покинул встречу министров G20 на Бали - не участвовал в официальной трапезе.

По сведениям СМИ, российский министр покинул зал заседаний сразу после выступления. Журналисты также узнали, что представитель РФ уклонился от ответа на вопросы главы МИД Германии Анналены Бербок.

Напомним, 8 июля на Бали состоялась встреча глав МИД G20.

"Большая двадцатка" создана в 1999 году, в ее состав входят: США, Китай, Россия, Япония, Германия, Франция, Британия, Бразилия, Канада, Италия, Индия, Австралия, Мексика, Южная Корея, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Аргентина, Южная Африка и Евросоюз.

Стоит отметить, что отношения между Россией и рядом других стран мира, в частности, США и государствами ЕС, ухудшились из-за того, что РФ 24 февраля решилась на полномасштабное вторжение в Украину.

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