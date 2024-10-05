До сих пор остается непонятным, насколько восприняли или не восприняли в Вашингтоне "План победы", который туда возил украинский президент.

Прошло уже больше недели после возвращения президента Владимира Зеленского из США, где он презентовал свой "План победы". Но до сих пор не понятно, насколько этот план восприняли в Вашингтоне. Об этом пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что поездка Зеленского в США, несмотря на все его усилия, не вызвала резонанса в Вашингтоне. Президент Джо Байден так и не пошел на уступки относительно запрета на глубокие удары по РФ. Зато сам Зеленский попал под "перекрестный огонь" предвыборной войны между двумя кандидатами в президенты.

"Активность Зеленского в США усилила ту беспокойную подвешенность, в которой сейчас оказалась Украина - она полагается на Соединенные Штаты как на своего главного союзника, который вооружает ее против России, но не уверена, как долго продлится эта поддержка, поскольку внимание к войне исчезает на третий год и с новой эскалацией на Ближнем Востоке", - пишет WP.

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На следующей неделе Зеленский будет иметь еще один шанс представить "План победы" на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в Рамштайн, которое посетит Байден. После того, как Зеленский не добился отмены ракетных ограничений, Киев может получить какую-то другую помощь во время конференции в Германии, сказал западный дипломат, который говорил на условиях анонимности.

В частности, отметил дипломат, страны НАТО рассматривают способы предоставления Украине более конкретных шагов для будущего членства в альянсе - хотя, вероятно, все еще недостаточно срочных, о чем просил Киев.

Проблемой для украинских чиновников является то, что приближение президентских выборов в США - и новая администрация независимо от их результата - ставит под сомнение будущую помощь Украине в сфере безопасности. Команда Зеленского пыталась убедить Байдена поддержать "план победы" как способ укрепить наследие Байдена до окончания его срока. Но вряд ли Белый дом сейчас предпримет какие-либо непопулярные действия, чтобы не поставить под угрозу предвыборную кампанию Камалы Харрис, заявили чиновники.

Война в Украине: стратегические перспективы

Как писал УНИАН, Запад начал давить на Киев, вынуждая к переговорам с РФ. Неудачный визит Зеленского в США был частью этого разворота.

Также мы рассказывали, что на фронте Украина перешла к стратегии медленного отступления. Сейчас главное внимание уделяется не столько контролю над территориями, сколько уничтожению наступательного потенциала агрессора.

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