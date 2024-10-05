Неудачный визит Зеленского в США был частью этого разворота, пишет газета.

Западные партнеры начали новый этап давления на Киев, чтобы тот стал более сговорчивым относительно условий прекращения войны. Об этом пишет испанская газета El Pais.

Издание отмечает, что многие обозреватели назвали провальными и даже катастрофическими результаты поездки президента Владимира Зеленского в США в конце сентября. Так, республиканцы прямо дали понять, что первоочередна задача Киева - пойти на уступки России для прекращения войны. А президент Джо Байден, хоть и объявил о новом пакете военной помощи, но отказался отменить ограничения на использование ракет против России.

Кандидат в президенты Дональд Трамп откровенно унижал Зеленского на своих предвыборных митингах все время, пока украинский лидер находился в США, пишет газета. А выступление Зеленского в ООН не нашло ожидаемого отклика у остального мира.

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Отмечается, что Зеленский пытался представить партнерам "План победы", который позволил бы выйти на переговоры с РФ с позиции силы. Но партнеры Украины просто хотят, чтобы эти переговоры состоялись как можно скорее, пишет El Pais.

Украинский политолог, основатель Национальной платформы устойчивого развития и сплоченности Олег Саакян 30 сентября на конференции в Киеве подытожил три фактора, которые испортили поездку Зеленского в США: избирательная кампания; война между Израилем, Хамасом и Хезболлой, которая привлекла внимание ООН; разрушительная фигура Трампа.

Саакян утверждал, что "план победы", который Зеленский представил в Вашингтоне и о котором известно немного деталей, является прежде всего политической стратегией, государственным переворотом. Члены администрации Байдена объяснили The Wall Street Journal и Financial Times, что документ оставил их "равнодушными".

"Нам нужен конец этой войне", - ультимативно заявила в ООН глава МИД Германии Анналена Бербок. По ее словам, мир нужен, чтобы Россия не уничтожила всю Украину.

"План победы" Зеленского предусматривает требование вступления Украины в НАТО в течение нескольких месяцев. Президент Финляндии Александер Стубб 27 сентября на Хельсинкском форуме по безопасности заявил о невозможности вступления Украины в Атлантический альянс в столь короткий срок.

За последние недели украинскому МИДу пришлось несколько раз выступать с гневным ответом на различные "мирные предложения". В частности, украинские дипломаты вынуждены были реагировать на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о превращении Крыма в протекторат ООН, на мнение президента Чехии Петра Павела о потере Украиной территорий в "реалистичном" сценарии окончания войны и на заявление спикера МИД Швейцарии Николя Бидо о поддержке мирного предложения Китая и Бразилии.

Михаил Самусь, директор украинского аналитического центра "Новая геополитика", говорит, что он почувствовал изменения в союзниках Украины, которые больше говорят о "прагматическом решении войны".

Война в Украине: стратегические перспективы

Как писал УНИАН, на фронте Украина перешла к стратегии медленного отступления. Финал войны определится не тем, кто контролирует руины городов, а способностью продолжать борьбу, говорят эксперты.

Также мы рассказывали, что украинские и западные чиновники все активнее говорят о "западногерманской" модели мира в Украине: временный отказ от оккупированных территорий в обмен на вступление в НАТО.

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