Зеленский ищет усиления поддержки, но США 'пожали плечами', - WSJ

Украинский лидер не смог добиться основной цели - разрешения на удары по территории России дальнобойным оружием западных партнеров.

Прохладный прием президента Украины Владимира Зеленского в США на этой неделе показал, что его возможности становятся все более ограниченными после 2,5 лет войны.

Как пишет The Wall Street Journal, во время серии встреч в Нью-Йорке и Вашингтоне Зеленский продвигал свой "план побед", стремясь получить больше оружия и гарантий безопасности от США и их союзников. Это должно было бы предоставить Украине дополнительные рычаги влияния на Россию.

Однако представители администрации Байдена, которые долгое время остерегались эскалационных шагов, которые могли бы спровоцировать Москву, отнеслись к предложениям с осторожностью и выразили желание получить больше деталей. Президент Байден объявил о новом пакете уже утвержденной военной помощи, но отказал в главном требовании Зеленского - разрешении на использование ракет большой дальности для ударов по территории России.

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Бывший президент Дональд Трамп после встречи с Зеленским повторил, что его приоритетом является "быстрое прекращение войны с помощью честного соглашения для обеих сторон", но не уточнил, каким образом этого можно достичь. Трамп также отметил, что имеет "очень хорошие отношения" с Путиным и выразил надежду на улучшение отношений с Зеленским.

"Надеюсь, у нас будет больше хороших отношений", - добавил Зеленский.

Усилия Зеленского получить значительный импульс поддержки со стороны США, важнейшего иностранного партнера Украины, свидетельствуют о сложном и опасном пути впереди.

Украинские войска на востоке сталкиваются с наиболее серьезной ситуацией за последние месяцы, когда российские силы проводят наступательные действия вдоль линии фронта. Одной из целей является Покровск - ключевой украинский логистический центр. Захват этого города помог бы России достичь главной цели - полного контроля над Донецкой областью, которую Кремль уже объявил частью России.

Хотя украинские войска наносят значительные потери врагу, они сталкиваются с серьезным преимуществом России в численности и вооружении. Зеленский отмечает, что Украине нужны ракеты большей дальности, чтобы наносить удары по российской территории и уменьшить давление на фронте.

Однако Байден отказался снять ограничения, несмотря на открытые призывы со стороны Киева, европейских союзников и некоторых членов Конгресса, которые считают, что такая помощь необходима для сдерживания России. Байден заявил, что будет продолжать поддержку Украины, объявив новый пакет помощи на сумму около 8 миллиардов долларов. Вице-президент и кандидат на пост президента Камала Харрис также пообещала дальнейшую поддержку во время встречи с Зеленским.

Некоторые европейские союзники призывают к более решительным действиям со стороны США. Так, президент Финляндии Александр Стубб и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявили, что угрозы Путина об эскалации оказались напрасными. Ландсбергис подчеркнул, что, даже если Россия усилит конфликт, это необходимый риск, поскольку "это война, которую нужно выиграть". Худшим результатом, по его словам, было бы, если бы Украина проиграла.

Некоторые члены НАТО считают, что Украине нужно больше оружия и гарантий безопасности от Альянса для защиты от России.

"Сейчас, после двух с половиной лет войны, понятно, что это не только вопрос Украины. Это вопрос России и ее имперских амбиций", - заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

"Путин не может победить"

Однако без значительного увеличения количества оружия цель Зеленского вернуть все оккупированные территории выглядит далекой. В последние месяцы его риторика изменилась - теперь он сосредотачивается на необходимости получить достаточную поддержку, чтобы "принудить Россию к миру", как он заявил на Генеральной Ассамблее ООН.

После встречи с Трампом Зеленский сказал: "Мы согласны, что войну нужно остановить. Путин не может победить. Украина должна победить".

Трамп, в свою очередь, предположил, что обе стороны стремятся к прекращению войны, и он верит в возможность договориться о скором решении конфликта. Однако в Украине и Европе есть опасения, что такое соглашение может привести к прекращению поддержки Киева, что заставит Украину заключить невыгодное соглашение с Россией.

Некоторые республиканцы, в частности сенатор Марко Рубио, поддерживают идею, что война завершится переговорами, хотя не все уверены, что это произойдет быстро.

Между тем Путин не демонстрирует никакой заинтересованности в переговорах, за исключением вариантов, которые предусматривают потерю территорий Украины и ее превращение в вассала Москвы.

Вернувшись в Украину, Зеленский в воскресенье сообщил, что 14 человек получили ранения в результате авиаудара России по Запорожью. "Россия ежедневно сбрасывает около 100 мощных планирующих бомб", - сказал он, назвав это "ежедневным российским террором".

"Это постоянное напоминание всем нашим партнерам, что Украине нужно больше средств дальнего действия, больше противовоздушной обороны и больше санкций против России", - подытожил Зеленский.

Визит Зеленского в США - что сообщалось

Владимир Зеленский в США представил ряду политиков план победы над Россией, который разработала украинская сторона. В частности, лидер Украины презентовал документ Джо Байдену, а также кандидату на пост главы Штатов Дональду Трампу.

Позже госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что администрация Байдена изучает план победы, представленный президентом Украины. После этого Зеленский сообщил, что Киев находится "в диалоге" с американским руководством относительно снятия запрета на глубокие удары по российской территории западным оружием.

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