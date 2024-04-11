Поражение Украины станет катастрофой для США и для Запада в целом, уверен экс-премьер-министр Великобритании.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что Дональд Трамп во главе республиканцев не сможет "снова сделать Америку великой", если позволит Украине попасть в руки Путина.

Таким образом Джонсон призвал республиканцев в Конгрессе США, которые заморозили пакет помощи Киеву на сумму 60 миллиардов долларов, объединиться против России, чтобы сохранить статус Америки как ведущей мировой сверхдержавы, пишет The Telegraph.

"Если вы являетесь партией Рональда Рейгана, если вы хотите снова сделать Америку великой, тогда вы не начнете новое президентство республиканцев - что вполне может произойти - путем признания победы Путина", – сказал Джонсон.

По его словам, это было бы катастрофой для Америки и для Запада в целом.

"Украинцы - свободная, суверенная, независимая европейская нация, и то, что с ними произошло, является преступным и варварским", - добавил Джонсон.

По его мнению, спикер Палаты представителей Майк Джонсон является сторонником Украины, а отправка военной помощи отвечает национальным интересам США:

"Если вас беспокоит долгосрочная способность Америки оставаться сверхдержавой, если вас беспокоит демократия во всем мире, то инвестиции в безопасность Украины являются наиболее эффективной вещью, которую вы могли бы сделать".

Также Джонсон призвал разрешить Украине вступить в НАТО: "Это единственный логический выход из сложившейся ситуации".

По его словам, опасения, что такой шаг спровоцирует Путина, не могут помешать действиям: "Мы попробовали это. И посмотрите, к чему это нас привело - к самой ужасной войне в Европе за 80 лет… НАТО - это организация, которая дает уверенность и стабильность и приносит мир. Дайте украинцам то, что им нужно".

Как известно, в конце января Джонсон неожиданно поддержал Трампа.

Помощь Украине - заявление генсека НАТО

Как писал УНИАН, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Украина не может больше ждать, ей немедленно нужны артиллерийские боеприпасы и системы противовоздушной обороны.

Задержки с поставками позволяют россиянам поражать больше целей и давить на линии фронта, отметил он.

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