Британский премьер уверен, что Европа может сделать больше для Украины.

Европейским союзникам Украины нужно активнее помогать стране в борьбе с Россией. Киев необходимо поставить в более сильную позицию на переговорах с Москвой.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью Politico.

"Я думаю, что сообща нам действительно нужно сделать больше. Я думаю, что это признают во всей Европе. Сейчас мы живем в другом контексте с точки зрения конфликтов по всему миру", - сказал он.

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Также в интервью Стармер пообещал сыграть полноправную роль в любой мирной инициативе, которая возникнет в связи с приходом новоизбранного президента США Дональда Трампа к власти. Он отметил, что не исключается и развертывание британских войск в качестве миротворцев на территории Украины.

В издании подчеркнули, что Трамп встревожил европейских союзников своими заявлениями о том, что он собирается быстро закончить войну в Украине. На этой неделе кандидат республиканца на пост госсекретаря Марко Рубио говорил о том, что Киеву и Москве придется пойти на компромиссы, что подтолкнуло некоторых чиновников в Европе на мысль, что США могут снизить поддержку Украины, чтобы склонить президента Владимира Зеленского к переговорам, добавили журналисты.

В издании напомнили, что в Европе стал активнее обсуждаться вопрос отправки многонациональных миротворцев в Украину, после того как президент Франции Эмманюэль Макрон выдвинул такую идею. В Британии вопрос развертывания войск на территории другой страны должен быть обсужден в парламенте, но Стармер не ответил прямо, предоставит ли он законодателям право голоса по этому вопросу.

"Мы забегаем далеко вперед. Одной из моих проблем является предположение о том, что может произойти в ближайшие дни. И меня беспокоит то, что это может привести к тому, что некоторые люди отвлекутся от сегодняшнего момента. Украина находится в состоянии войны. И будь то война или переговоры, Украина должна занять максимально сильную позицию", - подчеркнул он.

Стармер поделился, что британские войска все же сыграют свою роль в миротворческой миссии, когда придет время.

"Я не хочу опережать дискуссии о точных ролях, но мы сыграем свою полную роль. Очевидно, что ведется много разговоров, что это значит. Для меня важно, чтобы мы помнили о принципах: это должно быть долгосрочным, эффективным и сдерживающим фактором, потому что худшее из всех миров - это прекращение военных действий, которое не является долгосрочным и просто ведет к дальнейшей российской агрессии в последующие годы", - заверил он.

Развертывание миротворцев в Украине - важные новости

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон в случае необходимости готов разместить миротворцев на территории Украины. По его словам, Британия также готова выполнять свою роль в мирных переговорах по завершению войны.

Кроме того, в The Telegraph сообщили, что Британия и Франция обсуждают отправку миротворцев в Украину. Президент Франции поддерживает этот подход и уже обсуждал его с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском.

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