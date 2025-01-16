Лондон также готов выполнять свою роль в мирных переговорах по завершению войны.

Лондон в случае необходимости готов разместить миротворцев на территории Украины.

Такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Кир Стармер в комментарии Sky News. Он также подтвердил, что Лондон готов выполнять свою роль в мирных переговорах по завершению войны, которую РФ развязала против Украины.

"Стармер заявил, что он не хочет "забегать наперед", но Великобритания будет играть "полную роль" в любых мирных переговорах – в том числе путем развертывания британских войск для поддержания мира", – говорится в материале.

Видео дня

Британский премьер добавил, что последствия российской агрессии будут иметь значительное влияние на Великобританию, ее ценности, свободу и демократию.

"Потому что если Россия добьется успеха в этой агрессии, это повлияет на всех нас на очень, очень долгое время", – подчеркнул он.

Великобритания и Украина

16 января 2025 года премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Украину и встретился с Владимиром Зеленским.

В этот же день Великобритания и Украина подписали соглашение о 100-летнем партнерстве. Оно охватывает безопасность, оборонные, экономические и технологические элементы, а также взаимодействие в информационной и культурной сфере.

Кроме того, Стармер сообщил, что Великобритания передаст Украине 150 стволов артиллерии и новую мобильную систему противовоздушной обороны, которая называется Gravehawk.

Вас также могут заинтересовать новости: