Украина в разговорах с США настаивает, чтобы Европа была представлена за столом переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, каким может быть формат переговоров о завершении войны, начатой Россией против Украины. Об этом глава государства сказал в интервью польским СМИ по итогам визита в Варшаву.

"Я не могу сегодня спрогнозировать, какой будущий стол переговоров. Потому что, он будет зависеть не только от Украины. От Украины безусловно, но не только. В разговоре с Соединенными Штатами Америки я всегда говорю, что Украина часть Евросоюза в будущем, а это значит, что Европа должна быть представлена за столом переговоров. Потому что для нас ЕС - это не только союз, для нас это экономические гарантии безопасности. И это факт", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что для него представительство Европы при любом формате будущих переговоров будет важным.

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"Какой это будет формат, что будет, я не могу сегодня сказать, потому что не хочу сегодня взять на себя именно эту ответственность. Мы до конкретики дойдем. Посмотрим, какой будет формат. Главное сегодня - сделать все, чтобы мы дошли до любого формата чем быстрее, тем лучше для людей", - подчеркнул Зеленский.

Переговоры о мире - последние новости с фронта

По данным издания Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, Россия во время переговоров с избранным президентом США Дональдом Трампом будет требовать скорейшего разрыва военных связей Украины с НАТО и приобретения нашей страной статуса нейтрального государства с ограниченной армией.

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