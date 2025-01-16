Британия и Франция обсуждают отправку миротворцев в Украину, - The Telegraph

Президент Франции поддерживает этот подход и уже обсуждал его с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон рассматривают идею отправки британских и французских солдат в Украину в качестве миротворческой миссии после потенциального соглашения о прекращении войны, пишет The Telegraph со ссылкой на собственные источники.

Президент Франции поддерживает этот подход и уже обсуждал его с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Хотя представители Даунинг-стрит и Елисейского дворца не отрицают, что эта тема поднималась во время встречи в Чекерси на прошлой неделе, подробности переговоров остаются закрытыми.

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Один из источников в британском правительстве заявил:

"Есть проблемы относительно того, что мы можем поддержать, что мы хотели бы поддержать, и более широкий вопрос об угрозе, под которой могут находиться эти войска, и является ли это эскалацией".

Предложение возникло на фоне дискуссий европейских лидеров о поддержке Украины на фоне давления со стороны Дональда Трампа, который настаивает на мирном соглашении между Киевом и Москвой.

Перспективы миротворческой миссии

В Вашингтоне, Лондоне и Париже рассматриваются различные сценарии. В частности, одной из идей является размещение западных войск вдоль границы между Украиной и Россией, чтобы создать демилитаризованную буферную зону.

Президент Франции предложил, чтобы европейские страны сыграли ключевую роль в этом процессе. Во время разговора с Владимиром Зеленским он подчеркнул: "Мы договорились тесно сотрудничать с ключевыми союзниками по достижению мира и разработки эффективных гарантий безопасности".

Однако, в Великобритании пока окончательное решение пока не принято. Британские чиновники предупреждают:

"Мы немного опережаем себя. Мы еще не там".

Любое развертывание войск может вызвать резкую реакцию со стороны России и увеличить нагрузку на оборонный бюджет Великобритании. Кроме того, это может быть воспринято как эскалация конфликта, чего правительства стран НАТО стараются избегать.

Возможное введение миротворческий войск в Украину: последние новости

Как сообщал ранее УИНАН, Конституция Украины позволяет принять решение о направлении на территорию нашей страны иностранных военных формирований, которые могут выполнять функцию миротворческих. Народный депутат Федор Вениславский объяснил, как их можно допустить сюда.

Депутат Бундестага Родерих Кизеветтер из Христианско-демократического союза считает, что Германия должна вмешаться в ситуацию в Украине в соответствующее время "с хорошо оснащенными войсками".

Большинство граждан Германии поддержали идею миротворческой миссии в Украине. 56% граждан - за идею развертывания международной миротворческой миссии в Украине в случае прекращения огня. 19% опрошенных выступили принципиально против отправки миротворцев, 25% - не определились по этому вопросу.

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