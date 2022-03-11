Глава европейской дипломатии отметил, что президента России Владимира Путина могут судить в Международном уголовном суде в Гааге.

Россия не в состоянии захватить украинские города, поэтому она бомбит их, как в Сирии и Чечне.

Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель, пишет TF1Info.

По его словам, российские войска осуществляют бомбардировки "без разбора".

"Мариуполь, несомненно, является военным преступлением, но дело не только в этом госпитале. Россия не в состоянии брать города, украинское сопротивление очень сильное, поэтому она делает то, что делала в Сирии или Чечне - бомбит. Русская армия - это артиллерийская армия. Поэтому она бомбит без разбора - то госпиталь, то тротуары, то дома", - сказал Боррель.

Глава европейской дипломатии отметил, что президента России Владимира Путина могут судить в Международном уголовном суде в Гааге. "Есть такая возможность. И из того, что мы видим, я думаю, что существует много причин для этого", - отметил Боррель.

Он также добавил, что отношения с Россией будут кардинально другими после того, что произошло в Украине.

"Мы вступили на новую страницу в истории Европы, новую страницу даже в глобальной геополитике", - говорит Боррель.

Вице-президент Еврокомиссии в очередной раз осудил "абсолютно неоправданную и безосновательную войну, которая становится все более жестокой и абсолютно неприемлемой для цивилизованного мира".

Напомним, 24 февраля 2022 года РФ начала войну против независимой Украины и устроила в стране настоящий террор. Россияне обстреливают из тяжелого вооружения мирные украинские города, убивая гражданское население, в том числе детей и женщин.

После начала российского вторжения цивилизованные страны ввели санкции против РФ. Курс рубля всего за две недели войны взлетел почти в 4 раза. Мировые производители и бренды начали массово уходить с кровавого российского рынка РФ. Хотя некоторые международные компании до сих пор продолжают там работать и платить налоги стране-агрессору, которые она направляет на убийство украинцев.

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