МИД Украины призвали указанные компании пересмотреть свои решения и полностью прекратить деятельность в РФ.

В Министерстве иностранных дел Украины обнародовали список компаний, которые и в дальнейшем продолжают сотрудничество с Россией.

Об этом сообщается на странице МИД в Facebook.

МИД Украины призвали указанные компании пересмотреть свои решения и полностью прекратить деятельность в РФ, а ответственный бизнес, правительства и потребителей со всего мира бойкотировать такие компании и их продукты.

"Каждый товар, который поставляет, производит или продает компания на российском рынке, делает свой вклад в военный бюджет, который всегда был приоритетом для российского правительства в сравнении с любыми элементарными потребностями собственных граждан. Независимо от размера инвестиций или доли России в глобальном портфеле, компании, которые придерживаются стандартов и ценностей экологического, социального и корпоративного управления, не имеют морального права продолжать деятельность в стране, которая совершает массовые военные преступления на территории другой страны, - сказано в сообщении.

В МИД отметили, что единственным исключением могут быть компании, чьи поставки обоснованы критическими гуманитарными потребностями.

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