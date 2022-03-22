Данные о погоде "абсолютно важны" при использовании химического и биологического оружия.

Российские агентства продолжают получать почти мгновенные метеорологические данные от западных и других правительств.

По словам экспертов по оружию, эти данные могут быть использованы для планирования химической или биологической атаки в Украине, пишет Reuters.

Ранее Вашингтон и его союзники предупредили, что Москва может планировать применить химическое или биологическое оружие. Тем не менее, данные о погоде с некоторых из этих стран, включая США и Великобританию, поступают в российские агентства. Сюда входят измерения скорости и направления ветра, солнечного света, осадков и прочих факторов, которые могут оказаться решающими при планировании атаки с использованием биологического или химического оружия.

Межправительственная Европейская организация по эксплуатации метеорологических спутников (EUMETSAT), базирующаяся в Германии, заявляет, что продолжает предоставлять данные российским организациям, несмотря на то, что как минимум три другие организации в Европе решили прекратить это.

EUMETSAT управляет технической инфраструктурой, которая позволяет распространять данные из многих спутниковых каналов, в некоторых случаях почти мгновенно, получателям.

По словам представителя EUMETSAT, организация прекратила отправлять данные со спутников ЕС в Россию и Беларусь по указанию Европейской комиссии, но она продолжает передавать информацию этим двум странам с других европейских спутников, а также метеорологические наблюдения от правительств по всему миру.

"Позиция EUMETSAT заключается в том, что глобальный и свободный обмен метеорологическими данными был чрезвычайно важным для поддержки глобального прогнозирования погоды, и именно так мы действовали до сих пор", – сказал руководитель коммуникаций EUMETSAT Пол Куне. Он добавил, что специальный Совет государств-членов должен обсудить во вторник, продолжать ли предоставлять данные.

Некоторые западные эксперты по оружию говорят, что существует риск, что метеорологические данные, которые предоставляет EUMETSAT, могут быть использованы в военных целях, в том числе для планирования химических и биологических атак.

"Если гипотетически вы планируете атаку, во время которой вы распыляете облако химических веществ или патогенов, вам нужно будет учесть метеорологические данные. Вы бы не хотели, чтобы эта штука ударила по вашим собственным силам", - считает эксперт по биологическим угрозам и старший преподаватель Королевского колледжа Лондона Филиппа Ленцос.

По словам эксперта по химическому оружию и приглашенного сотрудника Кембриджского университета в Великобритании Хэмиша де Бреттон-Гордона, данные о погоде "есть абсолютно решающими" во время использования химического и биологического оружия. "Знание направления и скорости ветра на разных высотах является ключом к прогнозированию того, куда пойдет опасность", – сказал он.

Вас также могут заинтересовать новости: