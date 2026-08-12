В Чернобыльской зоне обнаружили редких рыб (фото)

После определения длины особи были выпущены в водоемы.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксированы редкие виды рыб.

Как сообщили в учреждении, в период с 3 по 7 августа ученые заповедника провели традиционные ихтиологические исследования рек Припять, Уж, Илья и каналов осушительной системы. К работам присоединились также специалисты из Института морской биологии НАН Украины.

"В ходе исследований было зарегистрировано несколько видов, занесенных в Красную книгу Украины, а именно язь и йорж-носарь. Эти особи после определения длины были выпущены в водоемы", – говорится в сообщении.

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Указанные работы выполняются в рамках программы "Летопись природы" и имели целью провести оценку биоразнообразия рыб водоемов заповедника, выяснить распространение редких и исчезающих видов, оценить численность и распространение инвазивных видов, пояснили в заповеднике.

Ученый учреждения Денис Вишневский отметил, что в целом проведение таких исследований дает возможность оценить изменения в структуре ихтиофауны заповедника и в перспективе разработать и внедрить меры, направленные на улучшение состояния рыб региона.

Самые крупные сомы Украины обитают в Чернобыльской зоне: что известно

Как писал УНИАН, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института морской биологии НАН Украины Юрий Квач рассказал УНИАН, что самые крупные украинские сомы обитают в Чернобыльской зоне, поскольку там запрещен вылов. Сомов, в частности в районе Припяти, никто не ловит, и они размножаются и вырастают гигантами. Сом обыкновенный (европейский) – ценная промысловая рыба, обитающая почти во всех реках и озерах Украины, в том числе и в Каховском водохранилище.

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