Украина прекратила удары по танкерам в Черном море после просьбы Вэнса, - FT

31 июля во время телефонного разговора Вэнс попросил президента Владимира Зеленского прекратить атаки.

Украина прекратила удары беспилотников по нефтяным танкерам возле порта Новороссийск в Черном море, после просьбы от вице-президента США Джей Ди Вэнса в конце прошлого месяца. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на заявления украинских чиновников.

По данным источников издания, 31 июля во время телефонного разговора Вэнс попросил президента Владимира Зеленского прекратить атаки. С тех пор Украина не наносила ударов по танкерам вблизи терминала Каспийского трубопроводного консорциума.

"Вашингтон был встревожен тем, что Украина продолжает дестабилизировать нефтяные рынки и наносить ущерб американским компаниям, нанося удары по танкерам, перевозящим нефть по трубопроводам из Казахстана на терминал Каспийского трубопроводного консорциума в российском порту Новороссийск", - отмечается в статье.

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По словам чиновников, Украина согласилась не наносить удары по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума или судам, не принадлежащим России, до тех пор, пока эти суда не находятся под украинскими санкциями и не перевозят российскую нефть или другие российские грузы.

"Мы очень внимательно прислушиваемся к нашим американским партнерам", – сказал один из собеседников издания, добавив, что Киев создал соответствующие "механизмы" в ответ на просьбу США.

Источник, знакомый с позицией Украины, сообщил, что Киев согласился с просьбой администрации Трампа, поскольку стремился получить американскую лицензию на производство ракет Patriot, а также закупить несколько сотен этих ракет до зимы, перед тем как Россия усилит свои воздушные удары по критически важной инфраструктуре.

Представитель США подтвердил, что администрация предупредила Украину о необходимости прекратить обстрелы нероссийских судов в Черном море, а также инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума.

"Администрация рассматривает КТК как жизненно важный канал поставок энергии казахстанского происхождения на европейские рынки, служащий альтернативой российским энергоносителям", – сказал чиновник.

Американские энергетические гиганты Chevron и ExxonMobil владеют долями в консорциуме, и в западных казахстанских нефтяных месторождениях, обслуживающих его. Chevron владеет 50 процентами Тенгиза, крупнейшего месторождения страны, а Exxon – 25 процентами.

Теневой флот РФ - новости

Ранее французские ВМС освободили танкер Tagor, который связывают с российским теневым флотом. Судно было задержано в Атлантическом океане. Причиной стали нарушения, связанные с флагом судна, а также невыполнение требования французской стороны остановиться.

Также известно, что США продали на металлолом два нефтяных танкера, под российским флагом, которые были захвачены через несколько дней после рейда Вашингтона в Венесуэле.

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