США срочно возвращают в строй авианосец USS Ronald Reagan

ВМС США одновременно держат авианосцы на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе, а часть кораблей проходит ремонт или готовится к новым миссиям.

Военно-морские силы США оказались в ситуации, когда большинство атомных авианосцев флота одновременно задействованы в операциях, находятся на ремонте или готовятся к новому развертыванию. На этом фоне USS Ronald Reagan (CVN-76) приближается к завершению длительного технического обслуживания и может возобновить операции в начале 2027 года.

По данным Stars and Stripes, работы по плановому обслуживанию авианосца должны завершиться к концу августа. Корабль проходит ремонт на военно-морской верфи и промежуточном ремонтном объекте Пьюджет-Саунд в Бремертоне, штат Вашингтон.

USS Ronald Reagan является девятым авианосцем класса "Нимиц" и назван в честь 40-го президента США Рональда Рейгана. До начала 2024 года он был кораблём передового развертывания, после чего прошел процедуру "обмена корпусами" с USS George Washington в Сан-Диего. 13 августа 2024 года авианосец прибыл в новый порт приписки – военно-морскую базу Китсап в Бремертоне.

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Полтора года находится на ремонте

Плановое масштабное техническое обслуживание USS Ronald Reagan началось в марте 2025 года. Корабль в течение примерно полутора лет проходил структурный ремонт, работы с корпусом и модернизацию технологических систем, пишет Forbes.

Часть работ можно выполнить только в сухом доке. Она касается подводной части корабля, в частности гребных валов, рулей и внешней обшивки корпуса. Кроме того, на авианосце модернизируют боевые системы, электронное оборудование, механизмы катапульт и жилые помещения экипажа.

Пьюджет-Саунд является единственным объектом на западном побережье США, способным выполнять техническое обслуживание авианосцев такого масштаба. В то же время нынешняя инфраструктура не позволяет проводить такой же комплекс работ на более новых кораблях класса "Джеральд Р. Форд".

Именно поэтому ВМС США планируют дальнейшую модернизацию верфи. В частности, рассматривается строительство многоцелевого сухого дока, который сможет обслуживать авианосцы классов "Форд" и "Нимиц", а также другие крупные надводные и подводные корабли. Стоимость соответствующего проекта может составить 30 млрд долларов.

Где сейчас находятся американские авианосцы

В настоящее время значительная часть американского авианосного флота уже задействована в операциях или готовится к ним.

USS Abraham Lincoln (CVN-72) и USS George H.W. Bush (CVN-77) находятся в Аравийском море, обеспечивая поддержку американских операций.

USS George Washington (CVN-73) действует в Индо-Тихоокеанском регионе после недавнего визита в Дананг во Вьетнаме.

USS Theodore Roosevelt (CVN-71), базирующийся в Йокосуке, приступил к патрулированию в мае 2026 года. В то же время в представленном материале есть несоответствие относительно его места базирования: далее корабль ошибочно во второй раз назван авианосцем из Сан-Диего. Вероятно, здесь речь идет уже о другом корабле.

Еще два авианосца – USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) и USS Carl Vinson (CVN-70) – готовятся к предстоящим развертываниям. "Дуайт Д. Эйзенхауэр" проходит подготовку и сертификацию перед выходом из военно-морской базы Норфолк, тогда как "Карл Винсон" в Сан-Диего готовится к следующей миссии.

Флот США – последние новости

Как сообщал УНИАН, США построили линкоры класса "Айова" для дуэли, которая так и не состоялась. Ни один из четырех кораблей этого класса ни разу не выстрелил по вражескому линкору.

Во время Второй мировой войны этим линкорам приходилось выполнять практически любые задачи, за исключением классической дуэли, на которую рассчитывали их конструкторы.

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