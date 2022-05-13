Он уточнил, что военная поддержка будет оказываться тяжелым вооружением, таким как танки и артиллерия.

Представитель Евросоюза по вопросам внешней политики Жозеп Боррель заявил, что ЕС предоставит Украине дополнительную военную помощь на сумму 500 млн евро.

Боррель, выступая в кулуарах встречи министров иностранных дел "Группы семи" в Германии, сказал, что военная поддержка будет оказываться тяжелым вооружением, таким как танки и артиллерия, передает Радио Свобода.

Выделенная сумма увеличит помощь ЕС для Украины примерно до 2 млрд евро.

"Новый импульс для военной поддержки. (Это будет) усиление давления на Россию с помощью экономических санкций и продолжение международной изоляции России и противодействия дезинформации", – сказал он.

Боррель также выразил уверенность в том, что в ближайшие дни может быть достигнута договоренность по эмбарго на российскую нефть.

"Я уверен, что у нас будет договоренность. Она нам нужна, и она у нас будет. Мы должны избавиться от нефтяной зависимости от России", – сказал он.

"Если не будет согласия на уровне послов, то в понедельник [16 мая] министры, когда они соберутся, должны придать политический импульс", – заявил глава дипломатии ЕС.

В свою очередь, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала поставлять Украине больше оружия.

"В настоящее время очень важно, чтобы мы продолжали давление на [президента России] Владимира Путина, поставляя Украине больше оружия, усиливая санкции", – сказала Трасс в кулуарах встречи министров.

"Единство G7 было жизненно важным во время этого кризиса для защиты свободы и демократии, и мы продолжим работать вместе", – добавила она.

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