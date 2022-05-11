В Пентагоне считают, что Путин не достиг основных целей, которые ставились перед армией РФ.

Наступление российских войск на Донбассе идет не по план. Оккупанты отстают от того, на что рассчитывал президент России Владимир Путин, минимум на две недели.

Об этом сообщается на сайте министерства обороны США.

"По нашим оценкам, он на две недели, а то и больше отстает от того, где он рассчитывал быть на Донбассе и на юге", – говорится в сообщении.

В Пентагоне считают, что Путин не достиг своих целей после того, как боевые действия сконцентрировались на Донбассе.

"Даже Мариуполь до сих пор не взят. Он переместил десять БТГ на север, но у него до сих пор там внизу находится эквивалент двух БТГ, он до сих пор бомбит Мариуполь, потому что сопротивление на металлургическом заводе продолжается. То есть он не добился никакого успеха, на который рассчитывал", – отметили в американском ведомстве.

Как ранее сообщал УНИАН, глава Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что президент России Владимир Путин по-прежнему стремится создать "сухопутный мост" между временно оккупированными территориями Донбасса и непризнанным Приднестровьем. Он готовится к затяжным боевым действиям на территории Украины.

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