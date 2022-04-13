Согласованные меры предусматривают финансирование как предоставления оборудования, так и его поставки странами-членами ЕС для ВСУ.

Совет Европейского союза согласовал третий транш оборонной помощи Украине на еще 500 миллионов евро, теперь общий размер помощи вырос до 1,5 млрд евро.

Об этом говорится в заявлении на сайте Европейского Совета.

В частности, сегодня Совет Европейского Союза одобрил меры помощи в рамках Европейского фонда мира, которые позволят Евросоюзу еще больше поддержать потенциал и устойчивость Вооруженных сил Украины для защиты территориальной целостности и суверенитета Украины, а также защищать гражданское население против постоянной российской военной агрессии.

Так, ЕС добавит еще 500 миллионов евро к ресурсам, которые уже мобилизованы для Украины в рамках Европейского фонда мира, и поэтому первоначальный бюджет этого пособия теперь увеличен в три раза - до 1,5 млрд евро.

"Благодаря новым дополнительным 500 миллионами евро, ЕС в целом выделил 1,5 млрд евро для поддержки поставок военного оборудования странами-членами ЕС для ВСУ. Следующие недели будут решающими. Поскольку Россия готовит наступление на востоке Украины, крайне важно, чтобы мы продолжали и усиливали нашу военную поддержку Украины для защиты ее территории и населения и предотвращения дальнейших страданий", - заявил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель.

Согласованные меры предусматривают финансирования, как предоставление оборудования, так и его поставок странами-членами ЕС для ВСУ, в том числе средствами индивидуальной защиты, комплектами для оказания первой медицинской помощи и горючим, а также военным оборудованием, предназначенным для доставки летального оружия в оборонительных целях.

Срок действия этих мер по помощи расширен на 24 месяца.

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