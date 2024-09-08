Он призвал не пренебрегать рисками эскалации, но и не дать Кремлю запугивать себя.

Осенью 2022 года был реальный риск того, что Путин мог применить ядерное оружие против Украины.

Такое убеждение высказал директор ЦРУ Уильям Бернс. "Осенью 2022 года был момент, когда наступил настоящий риск возможного применения тактического ядерного оружия", - сказал Бернс, передает Голос Америки.

Он добавил, что в конце 2022 года провел встречу с главой российской разведки Нарышкиным в Турции, где пригрозил последствиями за возможный ядерный удар.

Видео дня

Он призвал не пренебрегать рисками эскалации, но и не дать Кремлю запугивать себя. "Путин - забияка. Он продолжит бряцать оружием", - добавил директор ЦРУ.

Ядерные угрозы Кремля

С самого начала полномасштабного вторжения Кремль активно прибегал к ядерному шантажу, пытаясь сдержать масштабы западной помощи Украине. Этот шантаж звучал через заявления российских чиновников о ядерной войне, а также в демонстративных учениях ядерных сил РФ.

По мнению мировых обозревателей, наступление ВСУ в Курской области, вероятно, имело целью показать Западу, что даже прямое вторжение в РФ не приведет к ядерной войне, не то что поставки Украине крылатых ракет.

Вас также могут заинтересовать новости: