Решение, по словам замглавы МИД России, "связано с курсом на эскалацию наших западных противников".

Россия планирует внести изменения в свою доктрину применения ядерного оружия в ответ на якобы "эскалационные действия Запада в войне в Украине. Как пишет Reuters, об этом заяивл заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

"Работа находится на продвинутой стадии, и есть четкое намерение внести коррективы", - цитирует Рябкова государственное информационное агентство ТАСС.

Он сказал, что решение "связано с курсом на эскалацию наших западных противников" в связи с войной в Украине. При этом Рябков не сказал, когда будет готова обновленная ядерная доктрина.

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"Время завершения этой работы — довольно сложный вопрос, учитывая, что мы говорим о важнейших аспектах обеспечения нашей национальной безопасности", — сказал он.

Действующая ядерная доктрина, изложенная в 2020 году, предусматривает, что Россия может применить ядерное оружие в случае ядерного нападения противника или обычного нападения, которое угрожает существованию государства.

Ранее российские военные аналитики уже призывали Путина снизить порог применения ядерного оружия, чтобы "отрезвить" врагов России на Западе.

В июне Путин заявил, что ядерная доктрина является "живым инструментом", который может меняться в зависимости от мировых событий. Комментарии Рябкова в воскресенье были самым ясным заявлением о том, что изменения действительно будут внесены.

Путин ранее заявлял, что Москва готова к возможной ядерной войне "с военно-технической точки зрения". Однако он сказал, что не видит спешки в сторону ядерной конфронтации и что у России никогда не возникало необходимости использовать ядерное оружие в Украине.

Ядерные угрозы России

На днях министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя вопрос разрешений на удары по РФ ракетами Storm Shadow, заявил, что у страны-агрессора есть доктрина об использовании ядерного оружия, "которая сейчас уточняется".

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на это заявление. По его словам, россияне регулярно пытаются запугивать международное сообщество, и частью этой "запугивающей программы" являются и угрозы относительно ядерного оружия.

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