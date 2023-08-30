В частности, план по подготовке 30 тысяч украинских военных должны выполнить до конца октября.

Вице-президент Европейской Комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель предлагает увеличить план по подготовке украинских солдат с 30 до 40 тысяч военных, которых надо подготовить в ЕС до конца года в рамках миссия ЕС по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine).

По его словам, тренировочная миссия Евросоюза для подготовки украинских солдат имеет реальное влияние и практически воплощается с беспрецедентной скоростью.

"Эта миссия уже подготовила 25 тысяч украинских солдат, и некоторых из них в Толедо благодаря испанской армии. И будет достигнута цель, которая изначально предполагала подготовку к концу года. До конца октября будет подготовлено 30 тысяч украинских солдат в рамках этой миссии", - сказал Боррель на брифинге по итогам неформальной встречи министров обороны стран-членов ЕС в городе Толедо (Испания).

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Он добавил, что всегда отстаивает позицию, что надо делать больше и быстрее.

"Я предлагаю министрам увеличить количество украинских солдат, которых надо подготовить до конца года, до 40 тысяч человек", - подчеркнул Боррель.

Высокий представитель сказал, что важно учитывать меняющиеся потребности украинской армии и работать не только в количественном, но и качественном отношении. Он приветствовал решение Нидерландов и Дании предоставить Украине истребители F16.

"Мы изучим возможность как мы сможем интегрировать эти учения пилотов на F16 в рамках нашей миссии. Наша миссия должна также быть в состоянии внести вклад в обучение пилотов для этих самолетов", - добавил Боррель.

Миссия по оказанию Украине военной помощи - что известно

17 октября 2022 года Совет Евросоюза принял решение о создание миссии по оказанию Украине военной помощи (EUMAM Ukraine). В рамках миссии планируются индивидуальная, коллективная и специализированная подготовка украинских военнослужащих, в том числе бойцов Сил территориальной обороны.

Изначально в Евросоюзе планировали до конца этого года подготовить 30 тысяч украинских военных в рамках этой миссии.

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